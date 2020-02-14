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Китайским коронавирусом заразилось 64 тыс. человек. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Коронавирус в Китае: погибло уже 1 тыс. 383 человека, количество зараженных возросло до 64 тысяч

14 фев 2020, 07:28
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Коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 1 тыс. 383 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 1 тыс. 318 человек. Общее количество зараженных — более 64 тыс.

В то же время более 6 тыс. 800 пациентов удалось вылечить от коронавируса. Их выписали из больниц. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Почти все смерти от коронавируса зафиксированы в Китае, большинство из них — в провинции Хубэй, которая стала центром распространения вируса. Еще по одному смертельному случаю — на Филиппинах, в Японии и Гонконге.

За пределами Китая зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных за пределами Китая — в Сингапуре (58), Гонконге (55), Таиланде (33), Японии (29) и Южной Корее (28).

Напомним, ранее ученые заявили, что китайский коронавирус может более недели жить на поверхностях предметов вне организма-хозяина, при этом сохранять свои патогенные свойства и представлять реальную опасность.


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Коронавирус в Китае: погибло уже 1 тыс. 383 человека, количество зараженных возросло до 64 тысяч

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