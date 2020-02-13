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Новости науки: Скелет черепахи размером с автомобиль нашли в Венесуэле, фото — CNN

Скелет черепахи размером с автомобиль нашли в Венесуэле (ФОТО)

13 фев 2020, 23:11
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В Венесуэле и Колумбии археологи раскопали останки гигантской черепахи размером с автомобиль. Этот вид жил на Земле примерно 7−13 млн лет назад.

Ученые предполагают, что это животное относится к роду Stupendemys geographicus, который жил на планете 7−13 млн лет назад, сообщает CNN.

Новости науки: Скелет черепахи размером с автомобиль нашли в Венесуэле, фото — CNN

У найденного экземпляра хорошо сохранился трехметровый панцирь и кость нижней челюсти. Проведя исследования, ученые пришли к выводу, что черепаха питалась мелкими животными, растительностью и фруктами. Также найденный в панцире гигантский зуб крокодила указывает на то, что черепахи жили бок о бок с этими свирепыми хищниками и нередко становились их добычей.

Судя по найденным останкам, черепаха была размером и весом с легковой автомобиль. В те времена размер имел решающее значение в битве с крупными хищниками.

Новости науки: Скелет черепахи размером с автомобиль нашли в Венесуэле, фото — CNN

Кроме того, ученые предполагают, что у самцов этого вида черепах были рога, которые они использовали для защиты и борьбы с соперниками.

О Stupendemys geographicus знают еще с 1970 годов. Ученые не знают, что могло повлечь вымирание этой черепахи. Предполагают, что среда ее существования изменилась благодаря поднятию Анд и разделу рек Амазонка, Ориноко и Магдалена.

Новости науки: Скелет черепахи размером с автомобиль нашли в Венесуэле, фото — CNN

Источник: Ракурс


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