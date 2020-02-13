Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Новини науки: Скелет черепахи розміром з автомобіль знайшли у Венесуелі, фото — CNN

Скелет черепахи розміром з автомобіль знайшли у Венесуелі (ФОТО)

13 лют 2020, 23:11
999

У Венесуелі та Колумбії археологи розкопали останки гігантської черепахи розміром з автомобіль. Цей вид мешкав на Землі приблизно 7−13 млн років тому.

Вчені припускають, що ця тварина відноситься до роду Stupendemys geographicus, який мешкав на планеті 7−13 млн років тому, повідомляє CNN.

Новини науки: Скелет черепахи розміром з автомобіль знайшли у Венесуелі, фото — CNN

У знайденого екземпляра добре зберігся триметровий панцир і кістка нижньої щелепи. Провівши дослідження, вчені прийшли до висновку, що черепаха харчувалася дрібними тваринами, рослинністю і фруктами. Також знайдений в панцирі гігантський зуб крокодила вказує на те, що черепахи жили пліч-о-пліч з цими лютими хижаками і нерідко ставали їх здобиччю.

Судячи зі знайдених останків, черепаха була розміром і вагою з легковий автомобіль. В ті часи розмір мав вирішальне значення в битві з великими хижаками.

Новини науки: Скелет черепахи розміром з автомобіль знайшли у Венесуелі, фото — CNN

Крім того, вчені припускають, що у самців цього виду черепах були роги, які вони використовували для захисту і боротьби з суперниками.

Про Stupendemys geographicus знають ще з 1970 років. Вчені не знають, що могло спричинити вимирання цієї черепахи. Припускають, що середовище її існування порушило підняття Анди й розділ річок Амазонка, Оріноко та Магдалена.

Новини науки: Скелет черепахи розміром з автомобіль знайшли у Венесуелі, фото — CNN

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

ОМАНливий візит: в офісі Зеленського підтвердили, що його поїздка не була офіційною (ДОКУМЕНТ)

Перебування президента Зеленського в Омані на початку січня продовжує непокоїти ЗМІ і нардепів. Офіс президента підтвердив, що поїздка глави держави не була офіційною. Витрати на проживання і перельоти пообіцяли оприлюднити в декларації Зеленського

Новини України
22:25   13 лют

Екс-голова ФСБ Патрушев перебував в Омані під час візиту Зеленського — «Схеми» (ВІДЕО)

Січневий візит президента України в Оман залишив по собі чимало питань без відповіді. Журналісти «Схем» з’ясували, що в Омані під час перебування там Зеленського міг бути й екс-керівник ФСБ Патрушев. Згодом його літаком скористався президент

Новини України
21:53   13 лют

Українці досі чекають: евакуйовані з Уханя через коронавірус британці вийшли «на волю» після карантину

Сьогодні у Великій Британії відпустили додому 83 осіб, які відбули два тижні карантину після того, як влада евакуювала своїх громадян із заблокованого через новий коронавірус китайського міста Ухань. Українці досі чекають на евакуацію з Уханя

Світові новини
17:35   13 лют
1432