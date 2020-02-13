Новини науки: Скелет черепахи розміром з автомобіль знайшли у Венесуелі, фото — CNN

https://racurs.ua/ua/n133682-skelet-cherepahy-rozmirom-z-avtomobil-znayshly-u-venesueli-foto.html

Ракурс

У Венесуелі та Колумбії археологи розкопали останки гігантської черепахи розміром з автомобіль. Цей вид мешкав на Землі приблизно 7−13 млн років тому.

Вчені припускають, що ця тварина відноситься до роду Stupendemys geographicus, який мешкав на планеті 7−13 млн років тому, повідомляє CNN.

У знайденого екземпляра добре зберігся триметровий панцир і кістка нижньої щелепи. Провівши дослідження, вчені прийшли до висновку, що черепаха харчувалася дрібними тваринами, рослинністю і фруктами. Також знайдений в панцирі гігантський зуб крокодила вказує на те, що черепахи жили пліч-о-пліч з цими лютими хижаками і нерідко ставали їх здобиччю.

Судячи зі знайдених останків, черепаха була розміром і вагою з легковий автомобіль. В ті часи розмір мав вирішальне значення в битві з великими хижаками.

Крім того, вчені припускають, що у самців цього виду черепах були роги, які вони використовували для захисту і боротьби з суперниками.

Про Stupendemys geographicus знають ще з 1970 років. Вчені не знають, що могло спричинити вимирання цієї черепахи. Припускають, що середовище її існування порушило підняття Анди й розділ річок Амазонка, Оріноко та Магдалена.