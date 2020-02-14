Коронавірус в Китаї: загинуло вже 1 тис. 383 осіб, кількість заражених зросла до 64 тисяч

Китайським коронавірусом заразилося 64 тис. осіб. Фото: REUTERS/Thomas Peter

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Коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 1 тис. 383 осіб. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 1 тис. 318 осіб. Загальна кількість заражених — понад 64 тис.

Водночас понад 6 тис. 800 пацієнтів вдалося вилікувати від коронавірусу. Їх виписали з лікарень. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Майже всі смерті від коронавірусу зафіксовані в Китаї, більшість з них — в провінції Хубей, яка стала центром поширення вірусу. Ще по одному смертельного випадку — на Філіппінах, в Японії та Гонконгу.

За межами Китаю зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом. Найбільше заражених за межами Китаю — в Сінгапурі (58), Гонконгу (55), Таїланді (33), Японії (29) та Південній Кореї (28).

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що китайський коронавірус може понад тиждень жити на поверхнях предметів поза організмом господаря, але зберігати свої патогенні властивості і становити реальну небезпеку.