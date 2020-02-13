Китайський коронавірус: як довго живе 2019-nCoV на предметах

Китайський коронавірус: як довго живе 2019-nCoV на предметахhttps://racurs.ua/ua/n133676-kytayskyy-koronavirus-yak-dovgo-jyve-2019-ncov-na-predmetah.htmlРакурс
Китайський коронавірус може більше тижня жити на поверхнях предметів поза організмом-господаря, при цьому зберігати свої патогенні властивості і становити реальну небезпеку.
До такого висновку прийшли фахівці Університетської лікарні Грайфсвальда, пише видання Science Alert.
Досі невідомо, чи може людина заразитися коронавірусом від дотику до забруднених поверхонь, а потім доторкнувшись до очей, носа або рота.
Потенційне виживання вірусу було встановлено на підставі даних про властивості інших патогенів. Коронавіруси, які здатні заражати людину, можуть жити на різних матеріалах від чотирьох до п’яти днів. До таких матеріалів можна віднести алюміній, дерево, папір, пластик і скло. Граничним терміном виживання коронавірусу вчені вважають дев’ять днів.
Деякі з коронавірусів, які можуть заражати тільки тварин, можуть виживати на предметах більше 28 днів. Низька температура і висока вологість повітря подовжують термін активності інфекційного агента.
На думку вчених, для дезінфекції поверхонь предметів підійдуть розчини, виготовлені на основі гіпохлориту натрію, перекису водню або етанолу.