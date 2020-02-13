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Китайський коронавірус. Фото: 24 Канал

Китайський коронавірус: як довго живе 2019-nCoV на предметах

13 лют 2020, 19:59
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Китайський коронавірус може більше тижня жити на поверхнях предметів поза організмом-господаря, при цьому зберігати свої патогенні властивості і становити реальну небезпеку.

До такого висновку прийшли фахівці Університетської лікарні Грайфсвальда, пише видання Science Alert.

Досі невідомо, чи може людина заразитися коронавірусом від дотику до забруднених поверхонь, а потім доторкнувшись до очей, носа або рота.

Потенційне виживання вірусу було встановлено ​​на підставі даних про властивості інших патогенів. Коронавіруси, які здатні заражати людину, можуть жити на різних матеріалах від чотирьох до п’яти днів. До таких матеріалів можна віднести алюміній, дерево, папір, пластик і скло. Граничним терміном виживання коронавірусу вчені вважають дев’ять днів.

Деякі з коронавірусів, які можуть заражати тільки тварин, можуть виживати на предметах більше 28 днів. Низька температура і висока вологість повітря подовжують термін активності інфекційного агента.

На думку вчених, для дезінфекції поверхонь предметів підійдуть розчини, виготовлені на основі гіпохлориту натрію, перекису водню або етанолу.


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