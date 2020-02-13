Стріляв із п’яти метрів: поліція Харківщини виклала відео затримання Subaru Forester, фото — ДБР

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Патрульний поліцейський, який у ніч з 12 на 13 лютого спробував затримати автомобіль Subaru Forester, стріляв в машину із відстані не більше 5 м. Про це свідчить відео інциденту, яке виклала в мережу прокуратура Харківської області.

На відео із реєстратора видно, що двоє працівників поліції вибігли зі свого авто, яке застрягло серед кучугур у полі і кинулися навперейми до кросовера, що проїжджав повз них. Той, хто опинився найближче до Subaru, який мчав на швидкості, здійснив три постріли. Іномарка зникла, а патрульні повернулися у свою машину.

Нагадаємо, що працівники патрульної поліції відреагували на інформацію про те, що троє чоловіків розпивають алкогольні напої та мають намір їхати на автомобілі. Вони знайшли цих людей, але водій почав тікати від патрульних.

Під час переслідування екіпаж патрульних на Skoda Rapid застряг у полі поблизу села Хролі Харківського району. Саме тоді й пролунали постріли. Пораненого пасажира водій привіз до лікарні у важкому стані. А працівника патрульної поліції затримали. Кримінальне провадження розслідує територіальне управління ДБР у Полтаві.