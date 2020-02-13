Стрелял из пяти метров: полиция Харьковщины выложила видео задержания Subaru Forester, фото - ГБР

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Ракурс

Патрульный полицейский, который в ночь с 12 на 13 февраля попытался задержать автомобиль Subaru Forester, стрелял в машину с расстояния не более 5 м. Об этом свидетельствует видео инцидента, которое выложила в сеть прокуратура Харьковской области.

На видео с регистратора видно, что двое полицейских выбежали из своего авто, которое застряло среди сугробов в поле и бросились наперерез к кроссоверу, проезжающему мимо. Тот из них, кто оказался ближе к Subaru, который мчался на скорости, совершил три выстрела. Иномарка исчезла, а патрульные вернулись в свою машину.

Напомним, что сотрудники патрульной полиции отреагировали на информацию о том, что трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле. Они нашли этих людей, но водитель начал убегать от патрульных.

Во время преследования экипаж патрульных на Skoda Rapid застрял в поле вблизи села Хроли Харьковского района. Именно тогда и раздались выстрелы. Раненого пассажира водитель привез в больницу в тяжелом состоянии. Работника патрульной полиции задержали. Уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в Полтаве.