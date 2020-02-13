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Китайский коронавирус. Фото: 24 Канал

Китайский коронавирус: как долго живет 2019-nCoV на предметах

13 фев 2020, 19:59
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Китайский коронавирус может более недели жить на поверхностях предметов вне организма-хозяина, при этом сохранять свои патогенные свойства и представлять реальную опасность.

К такому выводу пришли специалисты Университетской больницы Грайфсвальда, пишет издание Science Alert.

До сих пор неизвестно, может ли человек заразиться коронавирусом от прикосновения к загрязненным поверхностям, а затем прикоснувшись к глазам, носу или рту.

Потенциальная выживаемость вируса была установлена на основании данных о свойствах других патогенов. Коронавирусы, которые способны заражать человека, могут жить на различных материалах от четырех до пяти дней. К таким материалам можно отнести алюминий, дерево, бумагу, пластик и стекло. Предельным сроком выживания коронавируса ученые считают девять дней.

Некоторые из коронавирусов, которые могут заражать только животных, могут выживать на предметах более 28 дней. Низкая температура и высокая влажность воздуха продлевают срок активности инфекционного агента.

По мнению ученых, для дезинфекции поверхностей предметов подойдут растворы, изготовленные на основе гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола.


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