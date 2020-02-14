Журналисты «Схем» отреагировали на угрозы Офиса президента Зеленского. Фото: president.gov.ua

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Журналисты программы «Схемы» выступили с заявлением из-за угрозы Офиса президента подать в суд в связи с публикацией материала о поездке президента Владимира Зеленского в Оман и его возможной встречи с главой Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

По информации авторов сюжета, в их материале нет утверждения, что встреча между Зеленским и Патрушевым действительно состоялась. Журналисты напомнили, что на Банковой сначала скрывали поездку президента в Оман из-за этого у общественности осталось много вопросов. Об этом говорится в заявлении «Схем».

Вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа, и прояснить до сих пор непонятные моменты — Андрей Ермак и Офис президента в своих заявлениях прибегают к дискредитации редакции и угрожают судом журналистам, которые пытаются пролить свет на всю эту историю, — отметили журналисты.

Расследователи считают давлением и вмешательством в редакционные дела призыв Офиса президента к руководству «UA: Перший» относительно распространения «недостоверной информации».

Администрация «Общественного» тоже выступила с заявлением. Там поблагодарили Офис президента за призыв обратить внимание на телеканал «UA: Первый» и напомнили, что в соответствии со ст. 3 закона Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НСТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины.

Напомним, 13 февраля в сети появилось расследования «Схем» относительно возможной январской встречи в Омане Владимира Зеленского с экс-главой Федеральной службы безопасности и действующим главой Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Сообщалось, что Патрушев прилетел в Оман тем же самолетом, которым Зеленский возвращался в Украину.

Сегодня Офис президента Украины официально сообщил, что будет судиться с журналистами после обнародования этого сюжета. У Зеленского утверждают, что глава государства в Омане «действительно никогда не встречался и не говорил» с Патрушевым.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование программы «Схемы» — неправда от начала до конца.