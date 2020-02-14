Журналісти «Схем» відреагували на погрози Офісу президента Зеленського. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n133737-vizyt-zelenskogo-v-oman-jurnalisty-shem-vidreaguvaly-na-pogrozy-ofisu-prezydenta.html

Ракурс

Журналісти програми «Схеми» виступили із заявою через погрози Офісу президента подати в суд у зв’язку з публікацією матеріалу про поїздку президента Володимира Зеленського в Оман і його можливої зустрічі з головою Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

За інформацією авторів сюжету, в їх матеріалі немає твердження, що зустріч між Зеленським і Патрушевим дійсно відбулась. Журналісти нагадали, що на Банковій спочатку приховували поїздку президента в Оман через що у громадськості залишилося багато питань. Про це йдеться в заяві «Схем».

Замість того, щоб відповісти на питання, які досі залишаються без відповіді, і прояснити досі незрозумілі моменти — Андрій Єрмак і Офіс президента у своїх заявах вдаються до дискредитації редакції і погрожують судом журналістам, які намагаються пролити світло на всю цю історію, — зазначили журналісти.

Розслідувачі вважають тиском та втручанням у редакційні справи заклик Офісу президента до керівництва «UA: Перший» щодо поширення «недостовірної інформації».

Адміністрація «Суспільного» теж виступила із заявою. Там подякували Офісу президента за прохання звернути увагу на телеканал «UA: Перший» й нагадали, що згідно зі ст. 3 закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним телебаченням і радіомовленням України.

Нагадаємо, 13 лютого в мережі з’явилося розслідування «Схем» щодо можливої січневої зустрічі в Омані Володимира Зеленського з екс-главою Федеральної служби безпеки та чинним главою Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. Повідомлялося, що Патрушев прилетів в Оман тим же літаком, яким Зеленський повертався в Україну.

Сьогодні Офіс президента України офіційно повідомив, що судитиметься з журналістами після оприлюднення цього сюжету. У Зеленського стверджують, що глава держави в Омані «справді ніколи не зустрічався і не говорив» з Патрушевим.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що розслідування програми «Схеми» — неправда від початку до кінця.