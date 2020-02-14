Новий коронавірус. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n133736-novyy-koronavirus-amerykanski-vcheni-pokazaly-yak-vyglyadaie-2019-ncov-pid-mikroskopom-foto.html

Ракурс

Новий коронавірус вдалося сфотографувати. Вчені лабораторії Rocky Mountain Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID) отримали зображення 2019-nCoV за допомогою сканувального електронного мікроскопу.

Перші фотографії смертельної інфекції опублікувала прес-служба NIAID.

Було відзначено, що зображення 2019-nCoV не надто сильно відрізняються від знімків MERS-CoV (коронавірус респіраторного синдрому на Близькому Сході, який з’явився у 2012 році) або оригінального SARS-CoV (коронавірус важкого гострого респіраторного синдрому, який з’явився у 2002 році).

На поверхні 2019-nCoV є характерні шипи, які утворюють своєрідну корону. Завдяки цим шипам дане сімейство вірусів і було названо коронавірусами.

Як раніше писав «Ракурс», за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, є велика ймовірність того, що новим коронавірусом заразяться 2/3 населення планети. Зупинити поширення коронавірусу на даний час можна лише за допомогою карантину.