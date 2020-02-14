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Новый коронавирус. Фото: Интерфакс

Новый коронавирус: американские ученые показали, как выглядит 2019-nCoV под микроскопом (ФОТО)

14 фев 2020, 19:56
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Новый коронавирус удалось сфотографировать. Ученые лаборатории Rocky Mountain Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) получили изображения 2019-nCoV с помощью просвечивающего растрового электронного микроскопа.

Первые фотографии смертельной инфекции опубликовала пресс-служба NIAID.

2019-nCoV под микроскопом. Фото: NIAID

2019-nCoV под микроскопом. Фото: NIAID

Было отмечено, что изображения 2019-nCoV не очень сильно отличаются от снимков MERS-CoV (коронавирус респираторного синдрома на Ближнем Востоке, который появился в 2012 году) или оригинального SARS-CoV (коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома, который появился в 2002 году).

2019-nCoV под микроскопом. Фото: NIAID

2019-nCoV под микроскопом. Фото: NIAID

На поверхности 2019-nCoV имеются характерные шипы, которые образуют своеобразную корону. Благодаря этим шипам данное семейство вирусов и было названо коронавирусами.

2019-nCoV под микроскопом. Фото: NIAID

Как ранее писал «Ракурс», по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, есть большая вероятность того, что новым коронавирусом заразятся 2/3 населения планеты. Остановить распространение коронавируса в настоящее время можно только с помощью карантина.


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