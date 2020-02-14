В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса. Фото: AFP Photo/LIU Jin

https://racurs.ua/n133684-v-kitae-nashli-effektivnyy-sposob-lecheniya-koronavirusa.html

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Коронавирус из Китая стал причиной смерти уже почти 1 тыс. 400 человек. Но китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса.

Речь идет о переливании зараженным плазмы крови от идущих на поправку доноров. Об этом сообщает агентство Sina со ссылкой на главного врача больницы «Цзиньиньтань» в Ухане Чжана Динъюй.

Динъюй пояснил, что в крови выздоравливающих от коронавируса содержится большое количество антител, которые помогают в борьбе с заболеванием. По информации агентства, такой способ помог спасти уже более 10 больных, которые находились в критическом состоянии.

Отметим, по состоянию на 14 февраля коронавирус в Китае стал причиной смерти уже 1 тыс. 383 человек. Больше всего людей погибло в провинции Хубэй — 1 тыс. 318 человек. Общее количество зараженных — более 64 тыс. В то же время более 6 тыс. 800 пациентов удалось вылечить от коронавируса.

За пределами Китая зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных за пределами Китая — в Сингапуре (58), Гонконге (55), Таиланде (33), Японии (29) и Южной Корее (28).

Напомним, ранее ученые заявили, что китайский коронавирус может более недели жить на поверхностях предметов вне организма-хозяина, при этом сохранять свои патогенные свойства и представлять реальную опасность.