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У Китаї знайшли ефективний спосіб лікування коронавірусу. Фото: AFP Photo/LIU Jin

У Китаї знайшли ефективний спосіб лікування коронавірусу

14 лют 2020, 07:53
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Китайський коронавірус став причиною смерті вже майже 1 тис. 400 осіб. Але китайські лікарі знайшли ефективний спосіб лікування коронавірусу.

Йдеться про переливання зараженим плазми крові від донорів, що йдуть на поправку. Про це повідомляє агентство Sina з посиланням на головного лікаря лікарні «Цзіньіньтань» в Ухані Чжана Дін’юй.

Дін’юй пояснив, що в крові осіб, що одужують від коронавіруса, міститься велика кількість антитіл, які допомагають у боротьбі із захворюванням. За інформацією агентства, такий спосіб допоміг врятувати вже більше 10 хворих, які перебували в критичному стані.

Зазначимо, станом на 14 лютого коронавірус в Китаї став причиною смерті вже 1 тис. 383 осіб. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 1 тис. 318 осіб. Загальна кількість заражених — понад 64 тис. Водночас понад 6 тис. 800 пацієнтів вдалося вилікувати від коронавірусу.

За межами Китаю зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом. Найбільше заражених за межами Китаю — в Сінгапурі (58), Гонконгу (55), Таїланді (33), Японії (29) і Південній Кореї (28).

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що китайський коронавірус може понад тиждень жити на поверхнях предметів поза організмом-господаря, але зберігати свої патогенні властивості і становити реальну небезпеку.


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