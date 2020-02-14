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Китайский коронавирус. Фото: Звязда

Китайский коронавирус: заразится 2/3 населения планеты — прогноз ВОЗ

14 фев 2020, 11:08
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Китайский коронавирус успел выйти за пределы Китая, а его распространение похоже на ядерную цепную реакцию. По оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), существует риск того, что новым коронавирусом заразится 2/3 населения нашей планеты.

Такую точку зрения высказал известный вирусолог Айра Лонджини, который является советником ВОЗ, пишет Bloomberg.

По мнению вирусолога, замедлить распространение инфекции может лишь карантин, но коронавирус уже успел распространиться за пределы Китая до того, как власти страны ввели жесткие меры.

По статистике, каждый зараженный 2019-nCoV передает инфекцию двум-трем людям, поэтому коронавирус распространяется в геометрической прогрессии. Лонджини считает, что коронавирусом заразятся миллиарды людей.

Вирусолог подчеркнул, что отсутствие тестов, которые бы позволяли быстро диагностировать 2019-nCoV, усугубляет ситуацию. Кроме того, у некоторых инфицированных болезнь протекает относительно легко, поэтому они не обращаются за медицинской помощью, но могут заражать окружающих.

Исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюссон считает, что в Китае ежедневно число новых зараженных может составлять до 50 тыс. человек.

Эксперт из Северо-Восточного университета в Бостоне Алессандро Веспиньяни считает, что в течение следующих нескольких недель будет ясно, насколько быстро болезнь распространяется за пределами Китая, особенно если будут приняты дополнительные меры по борьбе с инфекцией.


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