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Китайський коронавірус. Фото: Звязда

Китайський коронавірус: заразяться 2/3 населення планети — прогноз ВООЗ

14 лют 2020, 11:08
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Китайський коронавірус встиг вийти за межі Китаю, а його поширення схоже на ядерну ланцюгову реакцію. За оцінками фахівців Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), існує ризик того, що новим коронавірусом заразиться 2/3 населення нашої планети.

Таку точку зору висловив відомий вірусолог Айра Лонджині, який є радником ВООЗ, пише Bloomberg.

На думку вірусолога, уповільнити поширення інфекції може лише карантин, але коронавірус вже встиг поширитися за межі Китаю до того, як влада країни запровадила жорсткі заходи.

За статистикою, кожен заражений 2019-nCoV передає інфекцію двом-трьом людям, тому коронавірус поширюється в геометричній прогресії. Лонджині вважає, що коронавірусом заразяться мільярди людей.

Вірусолог підкреслив, що відсутність тестів, які б дозволяли швидко діагностувати 2019-nCoV, погіршує ситуацію. Крім того, у деяких інфікованих хвороба протікає відносно легко, тому вони не звертаються за медичною допомогою, але можуть заражати оточуючих.

Дослідник з Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон вважає, що в Китаї щодня число нових заражених може складати до 50 тис. осіб.

Експерт з Північно-Східного університету в Бостоні Алессандро Веспіньяні вважає, що протягом наступних кількох тижнів буде ясно, наскільки швидко хвороба поширюється за межами Китаю, особливо якщо будуть прийняті додаткові заходи по боротьбі з інфекцією.


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