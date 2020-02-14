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Ракурс
Мюнхенська конференція з безпеки. Фото: lenta.ua

Проросійський план завершення війни на Донбасі зник із сайту Мюнхенської конференції

14 лют 2020, 19:30
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Проросійський «мюнхенський план» припинення війни на Донбасі зник із веб-сторінки Мюнхенської конференції з безпеки.

При переході за посиланням з’являється повідомлення про те, що посилання не працює або контент міг бути переміщений. Пошук по сайту теж не видає результати про 12 кроків для припинення війни в Україні.

Крім того, із сайту зникло повідомлення, у якому йшлося про те, що проросійський документ був розроблений за співавторства Мюнхенської безпекової конференції та підтриманий нею. Наразі невідомо, чому зник документ із сайту.

З сайту видалили проросійський план щодо України

Нагадаємо, 14 лютого організатори Мюнхенської конференції та кілька міжнародних організацій у співпраці з Російською радою з міжнародних справ оприлюднили свій план припинення війни в Україні, який вони назвали «Дванадцять кроків посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні». Українські організації не приймали участі у його розробці.

Також у цьому документі відсутні згадки про напад країни-агресора на Україну, а російсько-українську війну названо «конфлікт в та навколо України».

Джерело: Ракурс


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