Мюнхенська конференція з безпеки. Фото: lenta.ua

https://racurs.ua/ua/n133735-prorosiyskyy-plan-zavershennya-viyny-na-donbasi-znyk-iz-saytu-munhenskoyi-konferenciyi.html

Ракурс

Проросійський «мюнхенський план» припинення війни на Донбасі зник із веб-сторінки Мюнхенської конференції з безпеки.

При переході за посиланням з’являється повідомлення про те, що посилання не працює або контент міг бути переміщений. Пошук по сайту теж не видає результати про 12 кроків для припинення війни в Україні.

Крім того, із сайту зникло повідомлення, у якому йшлося про те, що проросійський документ був розроблений за співавторства Мюнхенської безпекової конференції та підтриманий нею. Наразі невідомо, чому зник документ із сайту.

Нагадаємо, 14 лютого організатори Мюнхенської конференції та кілька міжнародних організацій у співпраці з Російською радою з міжнародних справ оприлюднили свій план припинення війни в Україні, який вони назвали «Дванадцять кроків посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні». Українські організації не приймали участі у його розробці.

Також у цьому документі відсутні згадки про напад країни-агресора на Україну, а російсько-українську війну названо «конфлікт в та навколо України».