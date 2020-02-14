Володимир Зеленський і Володимир Путін. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n133734-u-kremli-ozvuchyly-svou-versiu-telefonnoyi-rozmovy-zelenskogo-i-putina.html

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Телефонна розмова відбулася сьогодні у президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Головною темою розмови було питання врегулювання конфлікту на Донбасі.

Прес-служба Кремля опублікувала свою версію розмови глав держав на офіційному сайті.

У Кремлі стверджують, що Путін прямо запитав у Зеленського, чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості.

Також президенти в розмові торкнулися питання припинення вогню і розведення сил у зоні розмежування, а також проведення заходів із розмінування даної зони. Також було запропоновано продовжити обмін полоненими.

У повідомленні зазначено, що російська сторона визнає внесок всіх народів колишнього СРСР у перемогу над фашизмом і президент Росії «вказав на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни».

Також Путін висловив співчуття у зв’язку із загибеллю 13 лютого українських громадян у дорожньо-транспортній пригоді в Псковській області.