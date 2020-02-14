На Волині льотчики оригінально привітали усіх закоханих.

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У День святого Валентина українські льотчики оригінально привітали всіх закоханих зі святом.

Пілот винищувача зі складу 204 Севастопольської БрТА, яка дислокується на Луцькому військовому аеродромі, зобразив у небі серце, «намалювати» фігуру він зумів за допомогою вихлопу літака. Про це 14 лютого повідомляє «Організація волинських авіалюбителів «ОВАЛ"/Луцький аероклуб «Крила Волині» у Facebook.

В організації додали, що пілоти намалювали небесні «валентинки» раніше під час льотно-методичного збору фронтовий винищувальної авіації на Луцькому військовому аеродромі, але наголосили, що зважаючи на сьогоднішнє свято, вони є дуже актуальними».

Нагадаємо, у Православній церкві України заявили, що святий Валентин, який був страчений в італійському місті Терні у 269 році через те, що нібито «вінчав закохані пари попри заборону жорстокого імператора Клавдія II», насправді не міг цього робити, оскільки в ті роки в християнській церкві ще не існувало обряду вінчання.