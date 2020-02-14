Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Волині льотчики оригінально привітали усіх закоханих.

«Валентинка» в небі: український пілот на винищувачі оригінально привітав усіх закоханих (ФОТО)

14 лют 2020, 18:53
999

У День святого Валентина українські льотчики оригінально привітали всіх закоханих зі святом.

Пілот винищувача зі складу 204 Севастопольської БрТА, яка дислокується на Луцькому військовому аеродромі, зобразив у небі серце, «намалювати» фігуру він зумів за допомогою вихлопу літака. Про це 14 лютого повідомляє «Організація волинських авіалюбителів «ОВАЛ"/Луцький аероклуб «Крила Волині» у Facebook.

В організації додали, що пілоти намалювали небесні «валентинки» раніше під час льотно-методичного збору фронтовий винищувальної авіації на Луцькому військовому аеродромі, але наголосили, що зважаючи на сьогоднішнє свято, вони є дуже актуальними».

Оригінальне привітання від пілота. Фото: Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині»

Оригінальне привітання від пілота. Фото: Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині»

Нагадаємо, у Православній церкві України заявили, що святий Валентин, який був страчений в італійському місті Терні у 269 році через те, що нібито «вінчав закохані пари попри заборону жорстокого імператора Клавдія II», насправді не міг цього робити, оскільки в ті роки в християнській церкві ще не існувало обряду вінчання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Проросійський план завершення війни на Донбасі зник із сайту Мюнхенської конференції

Із веб-сторінки Мюнхенської безпекової конференції зник скандальний і проросійський план, який стосувався завершення війни в Україні. При переході за посиланням сайт видає помилку

Новини України
19:30

У «Слузі народу» пояснили, навіщо українцям обов’язкові накопичувальні пенсії

В Україні можуть ухвалити закон про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Експерти пояснили, навіщо українцям «друга пенсія» та від чого залежить її розмір

Новини України
18:22