Сьогодні — День всіх закоханих. Фото: banksy

https://racurs.ua/ua/n133694-kosmichnyy-dudl-pryvitannya-vid-benksi-ta-zakohanyy-telegram-sogodni-svyatkuut-den-svyatogo.html

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День святого Валентина став приводом для випуску нового дудл (doodle) від компанії Гугл (Google). 14 лютого компанія вже традиційно присвятила його закоханим.

Цього разу анімація розповідає історію кохання інопланетян, які наразі не можуть перебувати поруч, але все одно привітали один одного з цим святом і нагадали про свою любов.

В Гугл додали, що не важливо, де ви перебуваєте в цей день, любов — вона в повітрі.

Незалежно від того, знаходяться ваші близькі на відстані світлових років або поблизу, ми сподіваємося, що ніякий простір не завадить їм дізнатися, що ви неймовірно щасливі бути з ними, — написали в компанії і побажали зоряного Дня святого Валентина.

Не залишився осторонь і Telegram. У месенджері спеціально до 14 лютого випустили оновлення, присвячене Дню закоханих. В оновленні доступні нові іконки, які тепер відображаються у вигляді ведмедиків і сердечок, а також нові анімовані смайлики. Тепер, відправляючи смайли серця, поцілунку, закоханої пари й інші, вони перетворюються на анімацію.

Привітати своїх шанувальників вирішив і відомий вуличний художник Бенксі. У Брістолі, на південному заході Великої Британії, він намалював нову картину. На ній дівчинка стріляє з рогатки, а на стіні розпливається червона пляма з квітів.

У посольстві США в Україні теж оригінально привітали з 14 лютого. Відомство в своїх соціальних мережах опублікувало відео, де в День всіх закоханих засмученим людям добрий динозавр Рекс дарує валентинки і піднімає настрій.

Зазначимо, День всіх закоханих асоціюється з Валентином — святим, який проживав в Римській імперії і, всупереч волі імператора, допомагав людям створювати сім’ї. Справа в тому, що за часів його життя діяла заборона на шлюби для римських солдатів, встановлена імператором Клавдієм II. Після того, як він дізнався про діяльність Валентина, видав указ про його страту. Водночас сам Валентин був закоханий у дочку співробітника в’язниці, в якій його утримували.

За добу до своєї страти він освідчився дівчині в коханні в прощальному листі. Текст закінчувався підписом «Твій Валентин» і був прочитаний після його смерті. Відтоді існує традиція дарування валентинок на свято всіх закоханих. Пізніше Валентина визнали мучеником і в кінці V століття (496 рік) 14 лютого було оголошено Днем святого Валентина.

Нагадаємо, раніше в ПЦУ заявили, що День закоханих, який у багатьох країнах світу відзначають 14 лютого, заснований на хибних уявленнях про життя християнського святого Валентина.