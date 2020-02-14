Сегодня — День всех влюбленных. Фото: banksy

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День всех влюбленных традиционно стал поводом для выпуска нового дудл (doodle) от компании Гугл (Google). 14 февраля компания уже традиционно посвятила свой дудл влюбленным.

На этот раз анимация рассказывает историю любви инопланетян, которые сейчас не могут находиться рядом, но все равно поздравили друг друга с этим праздником и напомнили о своей любви.

В Гугл добавили, что неважно, где вы находитесь в этот день, любовь — она в воздухе.

Независимо от того, находятся ваши близкие на расстоянии световых лет или поблизости, мы надеемся, что никакое пространство не помешает им узнать, что вы невероятно счастливы быть с ними, — написали в компании и пожелали звездного Дня святого Валентина.

Не остался в стороне и Telegram. В мессенджере специально к 14 февраля выпустили обновление, посвященное Дню влюбленных. В обновлении доступны новые иконки, которые теперь отображаются в виде мишек и сердечек, а также новые анимированные смайлики. Теперь, отправляя смайлики сердца, поцелуя, влюбленной пары и другие, они превращаются в анимацию.

Поздравить своих поклонников решил и известный уличный художник Бэнкси. В Бристоле, на юго-западе Великобритании, он нарисовал новую картину. На ней девочка стреляет из рогатки, а на стене расплывается красное пятно из цветов.

В посольстве США в Украине тоже оригинально поздравили с 14 февраля. Ведомство в своих соцсетях опубликовало видео, где в День всех влюбленных расстроенным людям добрый динозавр Рекс дарит валентинки и поднимает настроение.

Отметим, День всех влюбленных связан с Валентином — святым, который проживал в Римской империи и, вопреки воле императора, помогал людям создавать семьи. Дело в том, что во времена его жизни действовал запрет на браки для римских солдат, установленный императором Клавдием II. После того, как он узнал о деятельности Валентина, издал указ о его казни. При этом сам Валентин был влюблен в дочь сотрудника тюрьмы, в которой его содержали.

За сутки до своей казни он признался девушке в любви в прощальном письме. Текст заканчивался подписью «Твой Валентин» и был прочитан после его смерти. С тех пор существует традиция дарения валентинок на праздник всех влюбленных. Позже Валентина признали мучеником и в конце V века (496 год) 14 февраля было объявлено Днем святого Валентина.

Напомним, ранее в ПЦУ заявили, что День влюбленных, который во многих странах мира отмечают 14 февраля, основан на ложных представлениях о жизни христианского святого Валентина.