Святой Валентин – один из раннехристианских святых, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n133620-svyatoy-valentin-ne-mog-tayno-venchat-vlublennyh-pcu.html

Ракурс

День влюбленных, который во многих странах мира отмечают 14 февраля, даря подарки («валентинки») и украшая общественные заведения красной и розовой атрибутикой, основан на ложных представлениях о жизни христианского святого Валентина.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба Православной церкви Украины (ПЦУ).

В ПЦУ отмечают, что, согласно распространенному мифу, святой Валентин, который был казнен в итальянском городе Терни в 269 году из-за того, что якобы «венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II», на самом деле не мог этого делать, поскольку в те годы в христианской церкви еще не было обряда венчания.

Тогда церковь считала законным брак, который заключался в соответствии с гражданскими законами и закреплялся христианами через совместное причастие и объявление перед членами общины, отмечают в ПЦУ.

Канонизировал святого Валентина Папа Римский Геласий в 496 году. Он посвятил ему день памяти 14 февраля. В ПЦУ отмечают, что вероятно, эта дата была выбрана, чтобы вытеснить языческое празднество, которое в те времена отмечалось в Риме и сопровождалось жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства.

Массовая культура, собственно, соединила память христианского святого с языческими мотивами, которые были распространены ранее, а впоследствии превратила это еще и в коммерцию, побуждая покупать подарки, — подчеркивают в ПЦУ.

Поэтому в ПЦУ призывают посвящать любви к своим ближним каждый день, а не только дарить подарки в один определенный день в году.

В православной церкви святого Валентина чествуют 12 августа.

Напомним, зоопарк Сан-Антонио в американском штате Техас 14 февраля предлагает тем, кто готов к новой любви, но еще не оправился от старой, необычный способ восстановления душевного равновесия.