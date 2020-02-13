Зеленский ввел Ермака в состав СНБО. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Украинский лидер 13 февраля подписал указ № 52/2020, которым ввел в состав СНБО нового главу Офиса президента Андрея Ермака. Тем же указом Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности бывшего главу ОП Андрея Богдана. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы государства.

Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича — руководителя Офиса президента Украины. Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана, — говорится в указе.

Как известно, ранее Андрей Ермак на посту помощника президента Зеленского провел встречу с адвокатом президента США Рудольфа Джулиани. В качестве представителя главы государства Ермак вместе в главой МИД Пристайко принимал участие в переговорах «нормандской четверки» в сентябре 2019 года. Также действующий глава ОП в свое время возглавлял координационную группу по обмену пленными.

Ранее сообщалось, что 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Андрея Богдана и назначил на его место Андрея Ермака.