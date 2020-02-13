Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n133619-zelenskyy-vviv-iermaka-do-skladu-rnbo.html

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Володимир Зеленський, президент України, змінив склад Ради національної безпеки та оборони України.

Український лідер 13 лютого підписав указ № 52/2020, яким ввів до складу РНБО нового главу Офісу президента Андрія Єрмака. Тим же указом Зеленський вивів зі складу Ради нацбезпеки колишнього главу ОП Андрія Богдана. Про це сьогодні повідомила прес-служба глави держави.

Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Єрмака Андрія Борисовича — керівника Офісу президента України. Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Андрія Богдана, — йдеться в указі.

Як відомо, раніше Андрій Єрмак на посаді помічника президента Зеленського провів зустріч з адвокатом президента США Рудольфо Джуліані. В якості представника глави держави Єрмак разом в главою МЗС Пристайко брав участь в переговорах «нормандської четвірки» у вересні 2019 року. Також чинний глава ОП свого часу очолював координаційну групу з обміну полоненими.

Раніше повідомлялося, що 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади глави Офісу президента Андрія Богдана й призначив на його місце Андрія Єрмака.