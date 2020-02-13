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Вулкан Мерапі. Фото: Кореспондент

В Індонезії прокинувся найактивніший вулкан (ВІДЕО)

13 лют 2020, 10:16
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В Індонезії на острові Ява сьогодні вранці прокинувся один з найактивніших вулканів архіпелагу. Вулкан Мерапі, висота якого становить 2930 м, викинув стовп попелу заввишки близько двох кілометрів.

Вулкан розташований в індонезійській провінції Джок’якарта з населенням 2,4 млн осіб. Тисячі людей проживають на схилах Мерапі, тому місцева влада попередила про небезпеку випадання вулканічного попелу і сходження потоків лави, пише Xinhua.

Зона у радіусі трьох кілометрів від вулкана оголошена забороненою. Влада закликала мешканців дотримуватися запобіжних заходів і по можливості покинути небезпечну зону.

Вулкан Мерапі регулярно вивергається з 1548 року. Під час виверження в 2010 році вулкан забрав життя 353 чоловік, а близько 350 тис. осіб були змушені евакуюватися.


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