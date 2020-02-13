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Вулкан Мерапи. Фото: Корреспондент

В Индонезии проснулся самый активный вулкан (ВИДЕО)

13 фев 2020, 10:16
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В Индонезии на острове Ява сегодня утром проснулся один из самых активных вулканов архипелага. Вулкан Мерапи, высота которого составляет 2930 м, выбросил столб пепла высотой около двух километров.

Вулкан расположен в индонезийской провинции Джокьякарта с населением 2,4 млн человек. Тысячи людей проживают на склонах Мерапи, поэтому местные власти предупредили об опасности выпадения вулканического пепла и схождения потоков лавы, пишет Xinhua.

Зона в радиусе трех километров от вулкана объявлена запретной. Власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности и по возможности покинуть опасную зону.

Вулкан Мерапи регулярно извергается с 1548 года. Во время извержения в 2010 году вулкан унес жизни 353 человек, а около 350 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться.


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