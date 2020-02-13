Заседание Совбеза ООН запросила Россия. Фото: 5 канал

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Россия запросила открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с пятой годовщиной минских договоренностей.

Мероприятие может быть назначено на вторую половину дня 18 февраля. Ожидается, что в заседании примет участие представитель Секретариата ООН, сообщат информацию о прогрессе в реализации комплекса мер, которые предполагают минские соглашения. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает «Интерфакс».

В связи с пятой годовщиной комплекса мер по реализации минских соглашений, которое отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведения брифинга Совета безопасности, — отметил он.

Как известно, резолюцию Совбеза ООН 2202 приняли в 2015 году. Документ утвердил «Комплекс мер по выполнению минских соглашений». Резолюция сделала комплекс мероприятий частью международного права, обязательным к исполнению документом.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы в январе приняла резолюцию, в которой Россию признали стороной минских договоренностей". Документ призвали «в полной мере выполнять минские договоренности».