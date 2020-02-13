Засідання Радбезу ООН запросила Росія. Фото: 5 канал

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Росія запросила відкрите засідання Ради безпеки ООН в зв’язку з п’ятою річницею мінських домовленостей.

Захід може бути призначений на другу половину дня 18 лютого. Очікується, що на засіданні візьме участь представник Секретаріату ООН, повідомлять інформацію щодо прогресу реалізації комплексу заходів, які передбачають мінські угоди. Про це заявив заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський, повідомляє «Інтерфакс».

У зв’язку з п’ятою річницею Комплексу заходів з реалізації Мінських угод, яка відзначається сьогодні, 12 лютого, а також у зв’язку з п’ятою річницею ухвалення резолюції РБ ООН 2202 (17 лютого) Росія запросила проведення брифінгу Ради безпеки, — зазначив він.

Як відомо, резолюція Радбезу ООН 2202 прийняли в 2015 році. Документ затвердив «Комплекс заходів щодо виконання мінських угод». Резолюція зробила комплекс заходів частиною міжнародного права — обов’язковим до виконання документом.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи у січні ухвалила резолюцію, якою Росію визнали «стороною мінських домовленостей». Документ закликали «повною мірою виконувати мінські домовленості».