Извержение вулкана Таал на Филиппинах показали из космоса, фото: U.S. Geological Survey

https://racurs.ua/n132736-izverjenie-vulkana-taal-na-filippinah-pokazali-iz-kosmosa-foto.html

Ракурс

Извержение вулкана Таал на Филиппинах зафиксировали на фото из космоса.

Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб инфраструктуре страны. Европейское космическое агентство опубликовало соответствующий снимок.

На кадрах представлен вид активного вулкана из космоса. Отсутствие облаков над местностью позволило сделать качественное изображение. В центе видно пылевидный остаток, образовавшийся после извержения. Зола зафиксирована и в других районах провинции Батангас, а также в Маниле и Квезоне.

Изображение обработано с помощью коротковолнового инфракрасного диапазона миссии Copernicus Sentinel-2. Это семейство спутников создано для глобального мониторинга использования земель, лесных и водных ресурсов. Технологию могут применять для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Напомним, извержение вулкана Таал произошло 12 января. Власти провели эвакуацию более 30,4 тыс. жителей в Батангас. Солдаты и полиция останавливали граждан, которые возвращались спасти свои вещи, птицу и скот. Природный катаклизм существенно изменил остров. Последнее извержение вулкана было зафиксировано в октябре 1977 года.