Виверження вулкана Таал на Філіппінах показали з космосу, фото: U.S. Geological Survey

https://racurs.ua/ua/n132736-vyverjennya-vulkana-taal-na-filippinah-pokazaly-z-kosmosu-foto.html

Ракурс

Виверження вулкана Таал на Філіппінах зафіксували на фото з космосу.

Стихійне лихо завдало значних збитків інфраструктурі країни. Європейське космічне агентство опублікувало відповідний знімок.

На кадрах можна побачити вид активного вулкана з космосу. Відсутність хмар над місцевістю дозволило зробити якісне зображення. У центі видно пилоподібний залишок, який утворився після виверження. Зола зафіксована і в інших районах провінції Батангас, а також у Манілі та Квезоні.

Зображення оброблене за допомогою короткохвильового інфрачервоного діапазону місії Copernicus Sentinel-2. Це сімейство супутників створено для глобального моніторингу використання земель, лісних та водних ресурсів. Технологію можуть застосувати для ліквідації наслідків стихійних лих.

Нагадаємо, виверження вулкана Таал відбулось 12 січня. Влада провела евакуацію понад 30,4 тис. жителів у Батангасі. Солдати та поліція зупиняли громадян, які повертались врятувати свої речі, птицю та худобу. Природний катаклізм істотно змінив острів. Останнє виверження вулкану було зафіксовано у жовтні 1977 року.