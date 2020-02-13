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Ракурс
Святий Валентин – один із ранньохристиянських святих, фото: «Вікіпедія»

Святий Валентин не міг таємно вінчати закоханих — ПЦУ

13 лют 2020, 10:46
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День закоханих, який у багатьох країнах світу відзначають 14 лютого, даруючи подарунки («валентинки») та прикрашаючи громадські заклади червоною і рожевою атрибутикою, базується на помилкових уявленнях про життя християнського святого Валентина.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба Православної церкви України (ПЦУ).

У ПЦУ зазначають, що, згідно з поширеним міфом, святий Валентин, який був страчений в італійському місті Терні у 269 році через те, що нібито «вінчав закохані пари попри заборону жорстокого імператора Клавдія II», насправді не міг цього робити, оскільки в ті роки в християнській церкві ще не існувало обряду вінчання.

Тоді церква вважала законним шлюб, який укладався відповідно до громадянських законів і закріплювався християнами через спільне причастя та оголошення перед членами громади, наголошують у ПЦУ.

Канонізував святого Валентина Папа Римський Геласій у 496 році. Він присвятив йому день пам’яті 14 лютого. У ПЦУ зазначають, що ймовірно, ця дата була обрана, щоб витіснити язичницьке святкування, яке в ті часи відзначалося в Римі й супроводжувалося жертвоприношеннями на честь плідності та материнства.

Масова культура, власне, поєднала вшанування пам’яті християнського святого із язичницькими мотивами, що були поширені раніше, а згодом перетворила це ще й на комерцію, спонукаючи купувати подарунки, — наголошують у ПЦУ.

Тож у ПЦУ закликають присвячувати любові до своїх ближніх кожен день, а не лише дарувати подарунки в один певний день у році.

У православній церкві святого Валентина вшановують 12 серпня.

Нагадаємо, зоопарк Сан-Антоніо в американському штаті Техас 14 лютого пропонує тим, хто готовий до нової любові, але ще не оговтався від старої, незвичний спосіб відновлення душевної рівноваги.

Джерело: Ракурс


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