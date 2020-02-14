Експерти пояснили, навіщо українцям потрібна друга пенсія. Фото: nikopolnews.net

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Пенсійна реформа в Україні передбачає ухвалення законопроекту № 2683 «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення», який може дати старт введенню другого рівня пенсійного забезпечення — загальнообов’язкового накопичувального.

Держава постійно дотує Пенсійний фонд, оскільки сьогодні існує величезний його дефіцит. Нинішніх 22% відрахувань із офіційних зарплат не вистачає на його діяльність. Через 10 років лише 40% пенсіонерів виконуватиме норми стосовно мінімального страхового стажу в Україні. За таких умов 60% українців отримуватиме мінімальну пенсію. Про це заявила народний депутат від «Слуги народу» Галина Третьякова під час прес-конференції «Навіщо українцям обов’язкові накопичувальні пенсії», передає «Укрінформ».

Нардеп стверджує, що покращити своє життя на старості українці зможуть завдяки накопичувальній пенсії, коли людина зможе отримати дві пенсії: за солідарною системою і свою накопичену.

Як відзначив член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олександр Панченко, в законі, запропонованому партією «Слуга народу», другий рівень системи пенсійного забезпечення базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних фондах. Експерт наголосив, що другий рівень — обов’язковий, а не добровільний. Зазначалося, що накопичувальна система пенсійного забезпечення базується на обов’язковому пенсійному страхуванні, яке побудоване на принципах розподільчої та накопичувальної пенсійної системи.

Система працює наступним чином: частина обов’язкових внесків до пенсійної системи накопичується у Накопичувальному фонді і обліковується на пенсійному рахунку громадянина, які сплачує такі внески.

На прес-конференції зазначалося, що накопичувальна система передбачає обов’язкову участь громадян віком від 18 до 35 років, а також добровільну участь для осіб старших 35 років. Кошти, які накопичуватимуться на пенсійних рахунках громадян, будуть власністю цих громадян. Кожен українець зможе скористуватись ними при досягненні пенсійного віку або у випадках, передбачених законодавством. Скористатися цими коштами раніше виходу на пенсію громадянин може, наприклад, у випадку настання інвалідності або переїзду за кордон, як постійного місця проживання.

За словами члена Ради Всеукраїнської асоціації недержавних пенсійних фондів Григорія Овчаренка, в Україні вже понад 15 років працює добровільна накопичувальна система, учасниками якої є майже 1 млн осіб.

Нагадаємо, у політичній силі «Слуга народу» заявили, що з 2023 року в Україні пенсійний вік планується щорічно збільшувати на один місяць.