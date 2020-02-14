Эксперты объяснили, зачем украинцам нужна вторая пенсия. Фото: nikopolnews.net

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Пенсионная реформа в Украине предусматривает принятие законопроекта № 2683 «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении», который может дать старт введению второго уровня пенсионного обеспечения — общеобязательного накопительного.

Государство постоянно дотирует Пенсионный фонд, поскольку сегодня существует огромный его дефицит. Нынешних 22% отчислений с официальных зарплат не хватает на его деятельность. Через 10 лет лишь 40% пенсионеров будет выполнять нормы минимального страхового стажа в Украине. В таких условиях 60% украинцев будут получать минимальную пенсию. Об этом заявила народный депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова во время пресс-конференции «Зачем украинцам обязательные накопительные пенсии», передает «Укринформ».

Нардеп утверждает, что улучшить свою жизнь на старости украинцы смогут благодаря накопительной пенсии, когда человек сможет получать две пенсии: по солидарной системе и свою накопленную.

Как отметил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко, в законе, предложенном партией «Слуга народа», второй уровень системы пенсионного обеспечения базируется на принципах накопления средств застрахованных лиц в Накопительном фонде или в соответствующих негосударственных фондах. Эксперт отметил, что второй уровень — обязательный, а не добровольный. Отмечалось, что накопительная система пенсионного обеспечения основывается на обязательном пенсионном страховании, которое построено на принципах распределительной и накопительной пенсионной системы.

Система работает следующим образом: часть обязательных взносов в пенсионную систему накапливается в Накопительном фонде и учитывается на пенсионном счете гражданина, которые уплачивает такие взносы.

На пресс-конференции отмечалось, что накопительная система предусматривает обязательное участие граждан в возрасте от 18 до 35 лет, а также добровольное участие для лиц старше 35 лет. Средства, которые будут накапливаться на пенсионных счетах граждан, будут собственностью этих граждан. Каждый украинец сможет воспользоваться ими при достижении пенсионного возраста или в случаях, предусмотренных законодательством. Воспользоваться этими средствами раньше выхода на пенсию, гражданин может, например, в случае наступления инвалидности или переезда за границу, как постоянного места проживания.

По словам члена Совета Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов Григория Овчаренко, в Украине уже более 15 лет работает добровольная накопительная система, участниками которой являются почти 1 млн человек.

Напомним, в политической силе «Слуга народа» заявили, что с 2023 года в Украине пенсионный возраст планируется ежегодно увеличивать на один месяц.