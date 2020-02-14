Виктор Янукович и Любовь Полежай. Фото: SunDayNews

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Ракурс

Президент-беглец Виктор Янукович в третий раз стал отцом. Ребенка родила Януковичу его любовница Любовь Полежай около полутора лет назад.

О новоиспеченном папе сообщила в своем Telegram-канале журналистка Соня Кошкина.

По словам Кошкиной, мальчику дали имя Григорий и ему скоро исполнится два года.

Необходимо уточнить, что у Януковича есть еще два сына Александр и Виктор. По информации некоторых СМИ, сын Виктор якобы утонул в озере Байкал 20 марта 2015 года. Микроавтобус Volkswagen, в салоне которого находилось шесть человек, провалился под лед. Из тонущего автомобиля удалось выбраться всем пассажирам, но водитель, который был пристегнут ремнем безопасности, утонул.

Бывшему президенту Януковичу сейчас 69 лет, а его любовнице Полежай 45 лет. Они проживают в Сочи. В Украине Полежай работала кухаркой в доме президента Януковича и сбежала вместе с ним в Россию в феврале 2014 года.