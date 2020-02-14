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Ракурс
Віктор Янукович і Любов Полежай. Фото: SunDayNews

Янукович обзавівся ще одним сином — ЗМІ

14 лют 2020, 18:07
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Президент-утікач Віктор Янукович втретє став батьком. Дитину народила Януковичу його коханка Любов Полежай близько півтора роки тому.

Про новоспеченого татуся повідомила в своєму Telegram-каналі журналістка Соня Кошкіна.

За словами Кошкіної, хлопчику дали ім’я Григорій і йому скоро виповниться два роки.

Скріншот поста Соні Кошкіної в TelegramНеобхідно уточнити, що у Януковича є ще два сини Олександр і Віктор. За інформацією деяких ЗМІ, син Віктор нібито потонув в озері Байкал 20 березня 2015 року. Мікроавтобус Volkswagen, у салоні якого знаходилося шість чоловік, провалився під лід. З тонучого автомобіля вдалося вибратися всім пасажирам, але водій, який був пристебнутий ременем безпеки, потонув.

Колишньому президенту Януковичу зараз 69 років, а його коханці Полежай 45 років. Вони проживають у Сочі. В Україні Полежай працювала кухаркою у будинку президента Януковича і втекла разом з ним до Росії у лютому 2014 року.

Джерело: Ракурс


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