Нардеп назвав переваги для мешканців сіл від агломерацій. Фото: rubryka.com

https://racurs.ua/ua/n133730-decentralizaciya-u-sluzi-narodu-nazvaly-faktory-scho-strymuut-stvorennya-aglomeraciy-v-ukrayini.html

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Законопроект № 2637, що легітимізує об'єднання зусиль влади великого міста та місцевих рад прилеглих населених пунктів у формі агломерації може бути розглянутий Верховному Радою у найближчому майбутньому.

Документ вже успішно подолав розгляд на профільному комітеті. Закон визначає агломерацію, як форму співпраці великого міста і суміжних поселень, що мають спільні економічні та інвестиційні інтереси, а велика частка трудового населення «супутників» глибоко інтегрована і має стійкі соціальні зв’язки у місті. Про це у своєму блозі на «Українській правді» написав народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін.

Це такий собі центр прийняття стратегічних рішення у межах регіону, спрямованих на вирішення проблем та інтенсивного розвитку територій, — написав він.

За словами нардепа, більшість мешканців прилеглих поселень зацікавлені у будівництві спільних з містом добре продуманих транспортних сполучень. А міста зацікавлені у наявності «територій розвитку», оскільки це шлях до інвестицій. Нардеп впевнений, що від таких об'єднань виграють всі.

При цьому Безгін наголошує, що досі існує низка факторів, що стримують створення агломерацій в Україні. Один із факторів — відсутність практичного досвіду функціонування агломерацій в Україні. Нардеп зазначає, що перші новоутворені агломерації повинні знаходити підтримку з боку держави в розвитку інфраструктури, транспорту, розробки проєктів економічного зростання і високих стандартів життя.

Також Безгін зазначив, що другий фактор — відсутність правового регулювання. Це найближчим часом нардепи планують виправити.

Нагадаємо, у вересні 2019 року міський голова Києва Віталій Кличко закликав сусідні громади створити «Київську агломерацію» й заявляв, що об'єднання в асоціацію дозволить ефективно планувати транспортну інфраструктуру столиці та приміської зони, розвивати швидкісний електротранспорт, будувати нові об'єкти соціальної сфери.