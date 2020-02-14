Нардеп назвал преимущества для жителей сел от агломераций. Фото:rubryka.com

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Законопроект № 2637, легитимизирующий объединения усилий власти большого города и местных советов близлежащих населенных пунктов в форме агломерации может быть рассмотрен Верховной Радой в ближайшем будущем.

Документ уже успешно преодолел рассмотрение на профильном комитете. Закон определяет агломерацию, как форму сотрудничества большого города и смежных поселений, имеющих общие экономические и инвестиционные интересы, а большая доля трудового населения «спутников» глубоко интегрирована и имеет устойчивые социальные связи в городе. Об этом в своем блоге на «Украинской правде» написал народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин.

Это некий центр принятия стратегических решения в пределах региона, направленных на решение проблем интенсивного развития территорий, — написал он.

По словам нардепа, большинство жителей близлежащих поселений заинтересованы в строительстве совместных с городом хорошо продуманных транспортных сообщений. А города заинтересованы в наличии «территорий развития», поскольку это путь к инвестициям. Нардеп уверен, что от таких объединений выигрывают все.

При этом Безгин отмечает, что до сих пор существует ряд факторов, сдерживающих создание агломераций в Украине. Один из факторов — отсутствие практического опыта функционирования агломераций в Украине. Нардеп отмечает, что первые новообразованные агломерации должны находить поддержку со стороны государства в развитии инфраструктуры, транспорта, разработки проектов экономического роста и высоких стандартов жизни.

Также Безгин отметил, что второй фактор — отсутствие правового регулирования. Это в ближайшее время нардепы планируют исправить.

Напомним, в сентябре 2019 года городской голова Киева Виталий Кличко призвал соседние общины создать «Киевскую агломерацию» и заявлял, что объединение в ассоциацию позволит эффективно планировать транспортную инфраструктуру столицы и пригородной зоны, развивать скоростной электротранспорт, строить новые объекты социальной сферы.