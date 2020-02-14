Мюнхенский план россиян о прекращении войны на Донбассе: появилась реакция США

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Мюнхенский план прекращения войны на Донбассе, детали которого сегодня обнародовали в рамках Международной конференции по безопасности, раскритиковали американцы. Соответствующее заявление бывших дипломатов США, чиновников и экспертов было обнародовано на сайте аналитического центра Atlantic Council. Эксперты указали на проблему уже в первом предложении скандального плана, в котором войну с Россией называют «конфликт в Украине и вокруг нее».

«Конфликт внутри и вокруг Украины» начался, когда российские войска в российской форме, но без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым, и Москва аннексировала его. Затем Москва начала гибридную войну на Донбассе и использовала свой массивный аппарат дезинформации, чтобы представить это как гражданский конфликт в Украине. Без кремлевского руководства, финансирования, оружия (включая тяжелые вооружения), боеприпасов и, в некоторых случаях, регулярных подразделений российской армии, не было бы «конфликта внутри и вокруг Украины», — говорится в заявлении, сообщает «Европейская правда».

Однако, по мнению авторов заявления, большинство рекомендаций, при условии их добросовестного выполнения всеми сторонами, носят конструктивный характер.

Некоторые из рекомендаций являются проблематичными: две, в частности, повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации. Что еще более важно, в документе описывается проблема, которая должна быть решена с точки зрения Кремля, вероятно, чтобы убедить представителей элиты РФ подписать соглашение, — говорится в заявлении.

Также указано, что главная проблема, которая требует решения, — это агрессия Москвы против Украины. Эксперты дополнительно указали на одну из рекомендаций, которая подхватывает дружескую Кремлю идею ослабления санкционной политики после частичной реализации минских соглашений.

Совместное заявление подписали, в частности, бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер, Уильям Тейлор и Мари Йованович.

Напомним, организаторы Мюнхенской конференции по безопасности и несколько международных организаций в сотрудничестве с Российским советом по международным делам разработали план по прекращению войны в Украине, который они назвали «Двенадцать шагов усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». В этом документе отсутствуют упоминания о нападении страны-агрессора на Украину, а российско-украинская война названа «конфликт в и вокруг Украины». Отдельные пункты плана косвенно создают «лазейки» для снятия санкций с России, открыто предлагают Москве сотрудничать в гуманитарной сфере (например, развивать науку), а для Украины рекомендуют провести национальный диалог на тему идентификации — истории, национальной памяти, языка, опыта меньшинств и терпимости (в этом контексте предлагается приложить усилия для взаимодействия с соседями, особенно Польшей, Венгрией и Россией).