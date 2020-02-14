Мюнхенський план росіян щодо припинення війни на Донбасі: з’явилася реакція США

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Мюнхенський план припинення війни на Донбасі, деталі якого сьогодні оприлюднили в рамках Міжнародної безпекової конференції, розкритикували американці. Відповідна заява колишніх дипломатів США, урядовців та експертів була оприлюднена на сайті аналітичного центру Atlantic Council. Експерти вказали на проблему вже у першому реченні скандального плану, у якому війну з Росією названо «конфлікт в Україні та навколо неї».

«Конфлікт всередині і навколо України» почався, коли російські війська в російській формі, але без розпізнавальних знаків, захопили український півострів Крим, і Москва анексувала його. Потім Москва почала гібридну війну на Донбасі і використовувала свій масивний дезінформаційний апарат, щоб представити це як громадянський конфлікт в Україні. Без кремлівського керівництва, фінансування, зброї (включаючи важкі озброєння), боєприпасів і, в деяких випадках, регулярних підрозділів російської армії, не було б «конфлікту всередині і навколо України», — йдеться в заяві, повідомляє «Європейська правда».

Водночас, на думку авторів заяви, більшість рекомендацій, за умови їх сумлінного виконання усіма сторонами, носять конструктивний характер.

Деякі з рекомендацій є проблематичними: дві, зокрема, повторюють пропозиції Кремля щодо переговорів або теми дезінформації. Що ще більш важливо, в документі описується проблема, яка повинна бути вирішена з точки зору Кремля, ймовірно, щоб переконати представників еліти РФ підписати угоду, — йдеться в заяві.

Також вказано, що головна проблема, яка потребує вирішення, — це агресія Москви проти України. Експерти додатково вказали на одну з рекомендацій, яка підхоплює дружню Кремлю ідею ослаблення санкційної політики після часткової реалізації мінських угод.

Спільну заяву підписали, зокрема, колишні посли США в Україні Стівен Пайфер, Вільям Тейлор та Марі Йованович.

Нагадаємо, організатори Мюнхенської конференції та кілька міжнародних організацій у співпраці з Російською радою з міжнародних справ розробили план щодо припинення війни в Україні, який вони назвали «Дванадцять кроків посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні». У цьому документі відсутні згадки про напад країни-агресора на Україну, а російсько-українську війну названо «конфлікт в та навколо України». Окремі пункти плану опосередковано створюють «лазівки» для зняття санкцій з Росії, відкрито пропонують Москві співпрацювати в гуманітарній сфері (наприклад, розвивати науку), а для України рекомендують провести національний діалог на тему ідентифікації — історії, національної пам’яті, мови, досвіду меншин і терпимості (в цьому контексті пропонується докласти зусиль для взаємодії із сусідами, особливо Польщею, Угорщиною і Росією).