Google через суд зобов’язали розсекретити автора негативного відгуку про лікаря

Google. Фото: dyvys.info

https://racurs.ua/ua/n133728-google-cherez-sud-zobov-yazaly-rozsekretyty-avtora-negatyvnogo-vidguku-pro-stomatologa.html

Ракурс

Google зобов’язали розкрити особисті дані користувача, який написав негативний відгук про роботу стоматолога в Мельбурні.

Федеральний суд Австралії задовольнив скаргу лікаря Метью Каббабе, який просив допомогти виявити користувача під ніком CBsm 23. Лікар вважає, що користувач здійснив наклеп, написавши негативний коментар після візиту до його стоматологічного кабінету, пише The Guardian

Лікар Каббабе спочатку звертався до Google, аби компанія видалила відгук і розкрила інформацію про користувача, але йому в цьому відмовили. Тоді стоматолог звернувся до суду, який і зобов’язав Гугл розкрити особисті дані з анонімного облікового запису.

Австралійський суд у лютому цього року вже присудив 750 тис. дол. компенсації адвокату з Аделаїди, який заявив, що через відгуки у Google він втратив близько 80% свого бізнесу. Через шість місяців після публікації пошуковик видалив допис.

Нагадаємо, в Німеччині громадянин, якого засудили за вбивство в 1982 році, відстояв право бути забутим в інтернеті. Мовою правознавців ця норма називається «поправкою на забуття». У випадку її застосування пошуковики мають припинити відображати посилання на певні матеріали.