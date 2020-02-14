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Ракурс
Акція біля Офісу президента, фото: «Національний корпус»

«Кохання — це…»: активісти прийшли до ОПУ з плакатами на тему Дня закоханих через резонанс щодо Оману (ФОТО)

14 лют 2020, 17:19
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Мітинг біля Офісу президента (ОПУ) на вулиці Банковій у Києві влаштували активісти «Національного корпусу» через резонансну ситуацію, котра склалася довкола візиту Володимира Зеленського до Оману на початку січня цього року.

Активісти вимагають від Зеленського оприлюднити інформацію про обставини цього візиту: мету, зустрічі й переговори, що відбулись під час його візиту, повідомляє прес-служба «Нацкорпусу».

Акція була спровокована нещодавнім матеріалом українських журналістів-розслідувачів, які стверджують, що коли Зеленський перебував в Омані, туди прибув близький до Володимира Путіна секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

З собою активісти взяли низку плакатів, схожих за стилем на малюнки-фантики з відомої жувальної гумки «Love is…».

Акція біля Офісу президента, фото: «Національний корпус»

Акція біля Офісу президента, фото: «Національний корпус»

Акція біля Офісу президента, фото: «Національний корпус»

Акція біля Офісу президента, фото: «Національний корпус»

Акція біля Офісу президента, фото: «Національний корпус»

Акція біля Офісу президента, фото: «Національний корпус»

Також до ОПУ сьогодні прийшли сенатори з США — Рональд Джонс, Джон Баррассо та Крістофер Мерфі, котрі представляють обидві провідні партії США — Республіканську та Демократичну. У них відбулася зустріч із Зеленським, під час якої сторони, зокрема, обговорили питання перебігу реформ в Україні.

Прес-служба Офісу президента зазначає, що сенатори підтвердили наявність позитивних змін в Україні та готовність США підтримувати нашу державу й надалі на цьому шляху.

Зустріч Зеленського із сенаторами, фото: Офіс президента

Нагадаємо, в Офісі президента сьогодні заявили, що подають на журналістів до суду через резонансне розслідування візиту Зеленського в Оман.

Джерело: Ракурс


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