Візит Зеленського в Оман: Офіс президента судитиметься з журналістами через розслідування

https://racurs.ua/ua/n133698-ofis-prezydenta-podaie-do-sudu-na-jurnalistiv-cherez-rozsliduvannya-vizytu-zelenskogo-v-oman.html

Ракурс

Офіс президента України офіційно повідомив про намір подати позов до суду на журналістів після оприлюднення розслідування «Схем» щодо можливої січневої зустрічі в Омані Володимира Зеленського з екс-главою ФСБ і нинішнім главою Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє ОП.

Цілком і повністю не відповідає дійсності. Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто чи в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з Миколою Патрушевим, — зазначили в ОП.

Також Офіс президента розцінює це розслідування як відверту маніпуляцію громадською думкою та чекає від «Схем» спростування відомостей. Окрім цього, ОП звернеться до суду з позовом, у якому вимагатиме спростувань і вибачень.

Зауважимо, що 14 лютого прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав брехнею повідомлення про поїздку Патрушева в Оман і зустрічі там із Зеленським. Таку інформацію оприлюднило пропагандистське ЗМІ Росії «РІА Новости».

Раніше сьогодні прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що президент в Омані «справді ніколи не зустрічався і не говорив» з Патрушевим. Також у коментарях вона додала, що ніколи не повідомлялося, що візит Зеленського до Оману був офіційним. Водночас зауважимо, що Управління державної охорони (УДО) підтвердило інформацію про те, що у січні воно дійсно забезпечувало безпеку перебування Зеленського в Омані.

Нагадаємо, 13 лютого глава Офісу президента Андрій Єрмак, заявив, що розслідування програми «Схеми» — неправда від початку до кінця.

Як вже писав «Ракурс», журналісти дізналися, що Патрушев перебував в Омані у ті ж дні, що й Зеленський. Патрушев прилетів в ніч з 7 на 8 січня літаком Bombardier Global Express 6000 (бортовий номер 9H-VJN). Пізніше, за даними журналістом, цим же літаком президент України терміново повертався з Маската до Києва у зв’язку зі збиттям українського пасажирського літака в Ірані.

Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку, адже президент не вніс інформацію про поїздку у свою декларацію. Раніше на запит «Ракурсу» в Державному управлінні справами повідомили, не оплачували жодних витрат, пов’язаних з візитом глави держави до Оману.