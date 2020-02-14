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Вітренко через суд домагається виплати премії за перемогу над «Газпромом». Фото: 24 канал

Де справедливість? Вітренко через суд домагається виплати премії за перемогу над «Газпромом»

14 лют 2020, 12:02
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Юрій Вітренко, виконавчий директор «Нафтогазу», домагається виплати йому премії «за перемогу над «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі через суд.

Відповідний позов він подав до Печерського суду Києва. Про це Вітренко повідомив в ефірі телеканалу «UA: Перший».

За словами Вітренко, премії, згідно з трудовим договором, мали виплатити йому і ще 40 співробітникам компанії. Її повинні виплатити за отримані від російської компанії «Газпром» майже 3 млрд дол.

Зважаючи на те, що ця премія — це частина зарплати, вона прописана в моєму трудовому договорі, тому вона повинна бути сплачена до 30 грудня 2019 року, — розповів Вітренко.

Глава «Нафтогазу» висловив надію на те, що рішення суду буде справедливим. Вітренко додав, що вважає премію заслуженою.

Також він заявив, що пропонував керівництву країни розділити гроші, які заробила команда «Нафтогазу», відстоюючи інтереси України, між усіма громадянами країни.

За словами Вітренко, загалом його команда відсудила у Росії близько 10 млрд дол. Таким чином, за підрахунками Вітренко, кожен українець при отримав би по 6 тис. грн на людину або 16 тис. грн на сім’ю. Але в керівництві країни не відреагували на цю ідею.

Нагадаємо, раніше через невиплату премій Вітренко запропонував скористатися формулою Поліграфа Шарікова з кінофільму «Собаче серце», який вважав, що треба «взяти все, та й поділити». Так він хотів поділити виграні майже 3 млрд дол. між жителями України.


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