Юрій Вітренко. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n133525-vzyaty-vse-ta-y-podilyty-u-naftogazi-proponuut-rozdaty-ukrayincyam-vygrani-u-gazpromu-groshi.html

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«Нафтогаз» отримав наприкінці 2019 року від «Газпрому» 2,9 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу, проте керівництву не стали виплачувати мільйонні премії за «особливі заслуги». Виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко запропонував скористатися формулою Поліграфа Шарікова з кінофільму «Собаче серце», який вважав, що треба «взяти все, та й поділити».

Вітренко пропонує 2,9 млрд дол., які були отримані від «Газпрому» за рішенням Стокгольмського арбітражу і 7,2 млрд дол. гарантованого доходу від транспортування російського газу до Європи, порівну розділити між усіма українцями, пише «Прямий».

За підрахунками Вітренка, кожен українець отримає по 6 тис. грн або більше 16 тис. грн кожне домоволодіння. Чиновник уточнює, що гроші повинні бути спрямовані на поліпшення енергоефективності житла простих українців.

Також Вітренко вказав, що йому безпідставно не виплачена премія, яка передбачена трудовим контрактом. За словами чиновника, він не отримав відповіді з цього приводу від політичного керівництва країни. Якщо премія не буде виплачена, то Вітренко звернеться щодо притягнення до відповідальності винних у порушенні трудового законодавства.

Як відомо, у травні 2018 року було винесене рішення про преміювання 41 співробітника «Нафтогазу» на загальну суму 46,3 млн дол. Це 1% від виграної у «Газпрому» суми в Стокгольмському арбітражі.

Частина премій у розмірі 20,7 млн ​​дол. була виплачена, а друга частина мала бути виплачена після сплати «Газпромом» 2,9 млрд дол. у грудні минулого року.