Юрий Витренко. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/n133525-vzyat-vse-da-i-podelit-v-naftogaze-predlagaut-razdat-ukraincam-vyigrannye-u-gazproma-dengi.html

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«Нафтогаз» получил в конце 2019 года от «Газпрома» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, однако руководству не стали выплачивать миллионные премии за «особые заслуги». Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил воспользоваться формулой Полиграфа Шарикова из кинофильма «Собачье сердце», который считал, что надо «взять все, да и поделить».

Витренко предлагает 2,9 млрд долл., полученные от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража и 7,2 млрд долл. гарантированного дохода от транспортировки российского газа в Европу, поровну разделить между всеми украинцами, пишет «Прямой».

По подсчетам Витренко, каждый украинец получит по 6 тыс. грн или более 16 тыс. грн каждое домовладение. Чиновник уточняет, что деньги должны будут пойти на улучшение энергоэффективности жилищ простых украинцев.

Также Витренко указал, что ему безосновательно не выплачена премия, которая предусмотрена трудовым контрактом. По словам чиновника, он не получил ответа по данному поводу от политического руководства страны. Если премия не будет выплачена, то Витренко обратится относительно привлечения к ответственности виновных в нарушении трудового законодательства.

Как известно, в мае 2018 года было вынесено решение о премировании 41 сотрудника «Нафтогаза» на общую сумму 46,3 млн долл. Это 1% от выигранной у «Газпрома» суммы в Стокгольмском арбитраже.

Часть премий в размере 20,7 млн долл. была выплачена, а вторая часть должна была быть выплачена после уплаты «Газпромом» 2,9 млрд долл. в декабре прошлого года.