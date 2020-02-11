Не проработала и года: судья Верховного суда Святская ушла в отставкуhttps://racurs.ua/n133524-ne-prorabotala-i-goda-sudya-verhovnogo-suda-svyatskaya-ushla-v-otstavku.htmlРакурс
Высший совет правосудия поддержал увольнение судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Елены Святской.
Она подала заявление об отставке, а 11 февраля совет удовлетворил данный документ. Об этом сообщает Судебная власть Украины.
Святская проработала в суде менее года — ее назначили на должность в мае 2019 года. Она стала второй судьей Верховного суда, которая ушла в отставку. До этого она 15 лет работала судьей Кременчугского районного суда Полтавской области.
Также Высший совет правосудия на заседании 11 февраля поддержал и ряд других отставок:
- Олега Замегу уволили с должность судьи Бердичевского городского суда;
- Андрея Субботина уволили с должность судьи Фастовского городского суда;
- Оксану Нестеренко уволили с должность судьи Сахновшинского районного суда.
Напомним, ранее пленум Верховного суда выступил против законопроекта № 2670, предусматривающего внесение изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей», которыми предлагается на год отсрочить норму о повышении с 1 января 2020 года размеров должностных окладов судей.