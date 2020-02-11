Высший совет правосудия уволил судью Верховного суда. Фото: 24 канал

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Высший совет правосудия поддержал увольнение судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Елены Святской.

Она подала заявление об отставке, а 11 февраля совет удовлетворил данный документ. Об этом сообщает Судебная власть Украины.

Святская проработала в суде менее года — ее назначили на должность в мае 2019 года. Она стала второй судьей Верховного суда, которая ушла в отставку. До этого она 15 лет работала судьей Кременчугского районного суда Полтавской области.

Также Высший совет правосудия на заседании 11 февраля поддержал и ряд других отставок:

Олега Замегу уволили с должность судьи Бердичевского городского суда;

Андрея Субботина уволили с должность судьи Фастовского городского суда;

Оксану Нестеренко уволили с должность судьи Сахновшинского районного суда.

Напомним, ранее пленум Верховного суда выступил против законопроекта № 2670, предусматривающего внесение изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей», которыми предлагается на год отсрочить норму о повышении с 1 января 2020 года размеров должностных окладов судей.