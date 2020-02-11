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Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного суду. Фото: 24 канал

Не пропрацювала і року: суддя Верховного суду Святська пішла у відставку

11 лют 2020, 15:10
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Вища рада правосуддя підтримала звільнення судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду Олени Святської.

Вона подала заяву про відставку, а 11 лютого рада задовольнила цей документ. Про це повідомляє Судова влада України.

Святська пропрацювала в суді менше року — її призначили на посаду в травні 2019 року. Вона стала другою суддею Верховного суду, яка пішла у відставку. До того вона 15 років працювала суддею Кременчуцького районного суду Полтавської області.

Також Вища рада правосуддя на засіданні 11 лютого підтримала і ряд інших відставок:

  • Олега Замегу звільнили з посади судді Бердичівського міського суду;
  • Андрія Суботіна звільнили з посади судді Фастівського міського суду;
  • Оксану Нестеренко звільнили з посади судді Сахновшинского районного суду.

Нагадаємо, раніше пленум Верховного суду виступив проти законопроекту № 2670, який передбачає внесення змін до закону «Про судоустрій та статус суддів», якими пропонується на рік відтермінувати норму про підвищення з 1 січня 2020 року розмірів посадових окладів суддів.


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