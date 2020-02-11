Не пропрацювала і року: суддя Верховного суду Святська пішла у відставкуhttps://racurs.ua/ua/n133524-ne-propracuvala-i-roku-suddya-verhovnogo-sudu-svyatska-pishla-u-vidstavku.htmlРакурс
Вища рада правосуддя підтримала звільнення судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду Олени Святської.
Вона подала заяву про відставку, а 11 лютого рада задовольнила цей документ. Про це повідомляє Судова влада України.
Святська пропрацювала в суді менше року — її призначили на посаду в травні 2019 року. Вона стала другою суддею Верховного суду, яка пішла у відставку. До того вона 15 років працювала суддею Кременчуцького районного суду Полтавської області.
Також Вища рада правосуддя на засіданні 11 лютого підтримала і ряд інших відставок:
- Олега Замегу звільнили з посади судді Бердичівського міського суду;
- Андрія Суботіна звільнили з посади судді Фастівського міського суду;
- Оксану Нестеренко звільнили з посади судді Сахновшинского районного суду.
Нагадаємо, раніше пленум Верховного суду виступив проти законопроекту № 2670, який передбачає внесення змін до закону «Про судоустрій та статус суддів», якими пропонується на рік відтермінувати норму про підвищення з 1 січня 2020 року розмірів посадових окладів суддів.