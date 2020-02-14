Витренко через суд добивается выплаты премии за победу над «Газпромом». Фото: 24 канал

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Юрий Витренко, исполнительный директор «Нафтогаза», добивается выплаты ему премии «за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже через суд.

Соответствующий иск он подал в Печерский суд Киева. Об этом Витренко сообщил в эфире телеканала «UA:Перший».

По словам Витренко, выплата премии, согласно трудовому договору, полагается ему и еще 40 сотрудникам компании. Ее должны выплатить за полученные от российской компании «Газпром» почти 3 млрд долл.

Так как эта премия — это часть зарплаты, она прописана в моем трудовом договоре, поэтому она должна была быть уплачена до 30 декабря 2019 года, — рассказал Витренко.

Глава «Нафтогаза» выразил надежду на то, что решение суда будет справедливым. Витренко добавил, что считает премию заслуженной.

Также он заявил, что предлагал руководству страны разделить деньги, которые заработала команда «Нафтогаза», отстаивая интересы Украины, между всеми гражданами страны.

По словам Витренко, в целом его команда отсудила у России около 10 млрд долл. Таким образом, по подсчетам Витренко, каждый украинец при разделе этих средств получит по 6 тыс. грн на человека или 16 тыс. грн на семью. Но в руководстве страны не отреагировали на эту идею.

Напомним, ранее из-за невыплат премий Витренко предложил воспользоваться формулой Полиграфа Шарикова из кинофильма «Собачье сердце», который считал, что надо «взять все, да и поделить». Так он хотел поделить выигранные у «Газпрома» почти 3 млрд долл. между всеми украинцами.