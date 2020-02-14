Мендель зробила заяву щодо розслідування “Схем” про Зеленського і Патрушева в Омані

https://racurs.ua/ua/n133696-vony-nikoly-ne-govoryly-mendel-pro-rozsliduvannya-shem-schodo-zustrichi-zelenskogo.html

Ракурс

Володимир Зеленський в Омані не зустрічався з екс-главою ФСБ і нинішнім главою Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Про це на своїй Фейсбук-сторінці написала спікер глави держави Юлія Мендель.

Складно спростувати, що хтось лікує зуби, у когось є брати, хтось літає до Москви, хтось з чиновників РФ літає до Оману, хтось із сучасних політиків знав когось із політиків до приходу у владу і ще й десь працював. Складно і зіставити ці несумісні факти, прийшовши до висновку, що президент домовлявся за спинами суспільства з російським чиновником, — заявила Мендель.

За її словами, Зеленський «справді ніколи не зустрічався і не говорив» з Патрушевим. Також у коментарях вона додала, що ніколи не повідомлялося, що візит Зеленського до Оману був офіційним.

Ви можете це легко перевірити, прочитавши новини, які виходили на офіційних каналах Офісу президента під час його перебування в Омані, — зазначила Мендель.

«Ракурс» зробив скрін повідомлення ОП від 5 січня щодо поїздки Зеленського в Оман.

Також зауважимо, що у відповіді на запит «Українських Новин» Управління державної охорони (УДО) підтвердило інформацію про те, що вони дійсно забезпечували безпеку перебування Зеленського в Омані у січні.

Згідно з законом «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» президенту безперервно забезпечується безпека в місцях його постійного і тимчасового перебування шляхом здійснення державної охорони, — зазначили в УДО на питання про те, чи супроводжувала охорона Зеленського в Омані.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак, заявив, що розслідування програми «Схеми» — неправда від початку до кінця.

Як писав «Ракурс», журналісти дізналися, що Патрушев перебував в Омані у ті ж дні, що й Зеленський. Патрушев прилетів в ніч з 7 на 8 січня літаком Bombardier Global Express 6000 (бортовий номер 9H-VJN). Пізніше, за даними журналістом, цим же літаком президент України терміново повертався з Маската до Києва у зв’язку зі збиттям українського пасажирського літака в Ірані.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірку, адже президент України не вніс інформацію про поїздку у свою декларацію. Також раніше на запит «Ракурсу» в Державному управлінні справами повідомили, що не оплачували жодних витрат, пов’язаних з візитом глави держави до Оману.