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Мендель зробила заяву щодо розслідування “Схем” про Зеленського і Патрушева в Омані

Вони ніколи не говорили — Мендель про розслідування «Схем» щодо зустрічі Зеленського з Патрушевим в Омані

14 лют 2020, 11:30
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Володимир Зеленський в Омані не зустрічався з екс-главою ФСБ і нинішнім главою Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Про це на своїй Фейсбук-сторінці написала спікер глави держави Юлія Мендель.

Складно спростувати, що хтось лікує зуби, у когось є брати, хтось літає до Москви, хтось з чиновників РФ літає до Оману, хтось із сучасних політиків знав когось із політиків до приходу у владу і ще й десь працював. Складно і зіставити ці несумісні факти, прийшовши до висновку, що президент домовлявся за спинами суспільства з російським чиновником, — заявила Мендель.

За її словами, Зеленський «справді ніколи не зустрічався і не говорив» з Патрушевим. Також у коментарях вона додала, що ніколи не повідомлялося, що візит Зеленського до Оману був офіційним.

Мендель зробила заяву щодо розслідування “Схем” про Зеленського і Патрушева в Омані

Ви можете це легко перевірити, прочитавши новини, які виходили на офіційних каналах Офісу президента під час його перебування в Омані, — зазначила Мендель.

«Ракурс» зробив скрін повідомлення ОП від 5 січня щодо поїздки Зеленського в Оман.

Мендель зробила заяву щодо розслідування “Схем” про Зеленського і Патрушева в Омані

Також зауважимо, що у відповіді на запит «Українських Новин» Управління державної охорони (УДО) підтвердило інформацію про те, що вони дійсно забезпечували безпеку перебування Зеленського в Омані у січні.

Згідно з законом «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» президенту безперервно забезпечується безпека в місцях його постійного і тимчасового перебування шляхом здійснення державної охорони, — зазначили в УДО на питання про те, чи супроводжувала охорона Зеленського в Омані.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак, заявив, що розслідування програми «Схеми» — неправда від початку до кінця.

Як писав «Ракурс», журналісти дізналися, що Патрушев перебував в Омані у ті ж дні, що й Зеленський. Патрушев прилетів в ніч з 7 на 8 січня літаком Bombardier Global Express 6000 (бортовий номер 9H-VJN). Пізніше, за даними журналістом, цим же літаком президент України терміново повертався з Маската до Києва у зв’язку зі збиттям українського пасажирського літака в Ірані.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірку, адже президент України не вніс інформацію про поїздку у свою декларацію. Також раніше на запит «Ракурсу» в Державному управлінні справами повідомили, що не оплачували жодних витрат, пов’язаних з візитом глави держави до Оману.

Джерело: Ракурс


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