Мендель прокомментировала расследование «Схем» о возможной встрече Зеленского и Патрушева в Омане

https://racurs.ua/n133696-oni-nikogda-ne-govorili-mendel-otreagirovala-na-rassledovanie-shem-o-vstreche-zelenskogo.html

Ракурс

Владимир Зеленский в Омане не встречался с экс-главой ФСБ и нынешним главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом на своей Фейсбук-странице написала спикер главы государства Юлия Мендель.

Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал. Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спиной у общества с российским чиновником, — заявила Мендель.

По ее словам, Зеленский «действительно никогда не встречался и не говорил» с Патрушевым. Также в комментариях она добавила, что никогда не сообщалось, что визит Зеленского в Оман был официальным.

Вы можете это легко проверить, прочитав новости, которые выходили на официальных каналах Офиса президента во время его пребывания в Омане, — отметила Мендель.

«Ракурс» сделал скрин сообщения ОП от 5 января о поездке Зеленского в Оман.

Также отметим, что в ответе на запрос «Українських Новин» Управление государственной охраны (УГО) подтвердило информацию о том, что они действительно обеспечивали безопасность пребывания Зеленского в Омане в январе.

Согласно закону «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» президенту непрерывно обеспечивается безопасность в местах его постоянного и временного пребывания путем осуществления государственной охраны, — отметили в УГО на вопрос о том, сопровождала ли охрана Зеленского в Омане.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак, заявил, что расследование программы «Схемы» — ложь от начала и до конца.

Как писал «Ракурс», журналисты узнали, что Патрушев находился в Омане в те дни, что и Зеленский. Патрушев прилетел в ночь с 7 на 8 января самолетом Bombardier Global Express 6000 (бортовой номер 9H-VJN). Позже, по данным журналистом, этим же самолетом президент Украины срочно возвращался из Маската в Киев после того, как в Иране сбили украинский пассажирский самолет.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку, поскольку президент Украины не внес информацию о поездке в свою декларацию. Также ранее на запрос «Ракурса» в Государственном управлении делами сообщили, что не оплачивали никаких расходов, связанных с визитом главы государства в Оман.